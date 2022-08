Blaulicht FOTO: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Polizei fasst mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück Von dpa | 26.08.2022, 14:51 Uhr

Die Polizei hat eine mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück festgenommen. Nach einem Hinweis einer Zeugin nahmen die Beamten am Donnerstag drei Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Kopf der Gruppe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche, unter anderem in Osnabrück und umliegenden Orten, verübt und mindestens 100.000 Euro Schaden verursacht zu haben.