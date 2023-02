Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Polizei fahndet nach Trio wegen 23 Betrugsfällen Von dpa | 22.02.2023, 18:04 Uhr

Die Polizei in Hannover fahndet nach einem Betrüger-Trio, das mit einer gestohlenen Bankkarte in 23 Fällen Geld abgehoben oder in Geschäften Waren gekauft haben soll. Der Schaden beläuft sich auf 22.500 Euro, wie die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch mitteilte.