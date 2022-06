ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Unfall Polizei fahndet nach Autofahrer nach Tod von 13-Jähriger Von dpa | 12.06.2022, 14:40 Uhr

Der in einen tödlichen Unfall in Hambühren bei Celle verwickelte Autofahrer ist weiter auf der Flucht. Die Polizei fahnde immer noch mit Hochdruck nach dem Fahrer, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Ein 41-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Wagen auf die Bundesstraße 214 abgebogen, als es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam. Seine 13 Jahre alte Tochter kam dabei ums Leben. Sie starb noch an der Unfallstelle. Er selbst, seine 44 Jahre alte Beifahrerin und eine 15-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt.