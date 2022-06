ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Kriminalität Polizei fahndet nach Angriff mit Beil nach 33-Jährigen Von dpa | 15.06.2022, 10:46 Uhr

Nach einem Angriff mit einem Beil auf seine Ex-Partnerin in der Innenstadt von Wilhelmshaven sucht die Polizei nach einem 33-Jährigen. „Wir haben die Fahndung intensiviert“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe derzeit aber nicht. Die Polizei ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in Oldenburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von einer Beziehungstat aus.