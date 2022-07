ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Landkreis Oldenburg Polizei erwischt verbotene Passagiere auf Fahrzeuganhänger Von dpa | 26.07.2022, 16:32 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Gemeinde Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat die Polizei drei verbotene Passagiere auf einem Fahrzeuganhänger erwischt. Ein 21 Jahre alter Autofahrer transportierte auf seinem Anhänger einen abgemeldeten Wagen, in dem die drei Männer saßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer war den Beamten in der Nacht zum Dienstag durch seine langsame und unsichere Fahrweise aufgefallen.