Blaulicht FOTO: Jens Büttner Niedersachsen Polizei erschießt zwei Hunde bei Attacke auf Halter Von dpa | 26.02.2022, 11:18 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Polizei in Göttingen hat zwei Hunde erschossen, die ihren eigenen Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt haben. Die beiden Beamten töteten die Hunde am Freitagabend mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen, wie die niedersächsische Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hätten sich die American Staffordshire Terrier an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen gehabt.