Hannover Polizei ermittelt nach Laserpointer-Angriff auf Flughafen Von dpa | 14.02.2023, 17:52 Uhr

Die Polizei Hannover sucht Zeugen nach einer Laserpointer-Attacke auf den Tower des Flughafens der Landeshauptstadt. Ein Unbekannter hat am Montagabend aus südwestlicher Richtung einen Laserpointer auf die Mitarbeiter gerichtet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag bestätigte. Zu der Zeit herrschte kein Flugverkehr. Das Ziel ist unüblich, bisher waren solche Störversuche eher auf die Flugzeugcockpits gerichtet. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr.