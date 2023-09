Kriminalität Polizei ermittelt nach gewaltsamen Tod von 17-Jähriger Von dpa | 11.09.2023, 18:54 Uhr | Update vor 7 Min. Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Diepholz (dpa/lni - Im Landkreis Diepholz ist die Leiche einer 17-Jährigen gefunden worden. Die bereits am Sonntagabend in einem Graben neben einer Straße in Barenburg entdeckte junge Frau sei nach dem Ergebnis der Obduktion einen gewaltsamen Tod gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.