Wesermarsch Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Diebesgruppe Von dpa | 02.08.2023, 13:16 Uhr

Weil drei Menschen gemeinsam einen schweren Diebstahl begangen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen sie. Zunächst wurde in einem Einkaufszentrum in Brake (Landkreis Wesermarsch) eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag vorläufig festgenommen. Sie hatte mutmaßlich Waren im Wert von etwa 400 Euro entwendet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.