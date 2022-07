ARCHIV - Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Hannover Polizei entdeckt 33 Fahrräder in Kleinbus Von dpa | 28.07.2022, 17:17 Uhr

Die Polizei hat in einem Kleinbus 33 Fahrräder entdeckt. Gegen den 45 Jahre alten Fahrer des Transporters wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten entdeckten den Wagen nach einem Zeugenhinweis am Montagabend in Hannover.