Polizeieinsatzwagen Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Polizei durchsucht 15 Wohnungen bei Hildesheim Von dpa | 03.02.2023, 13:17 Uhr

Zwei 46 und 31 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Hildesheim stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Polizei hat am Donnerstag in einer konzentrierten Aktion insgesamt 15 Wohnungen und gewerblich genutzte Objekte durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilte. Mehr als 200 Einsatzkräfte sowie diverse Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz.