Soziale Medien Polizei dementiert Gerüchte um Inobhutnahme von Kindern Von dpa | 02.05.2023, 13:43 Uhr

Nach Inobhutnahme zweier Kinder einer Familie in Bremerhaven hat die Polizei Gerüchte zu dem Vorfall dementiert. Im Internet wurde unter anderem behauptet, die Kinder seien in Obhut genommen worden, da die muslimischen Eltern den Kindern beibrächten, dass die LGBTQ-Community im Islam nicht akzeptiert werde. „Das können wir dementieren, das stimmt so natürlich nicht“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wann es zu der Inobhutnahme kam.