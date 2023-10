Ein 27 Jahre alter Mann befuhr am Dienstagabend die Bundesautobahn in Bremen-Nord, „so weit, so gut“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Und weiter: „Nur handelte es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen E-Scooter-Fahrer, betrunken, ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs.“

Autofahrer sichert mit Warnblinker ab

Der 27-Jährige fuhr in der Dunkelheit und ohne jegliche Beleuchtung auf der A270 in Richtung Lesum. Ein Autofahrer musste scharf abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Mit Warnblinklicht fuhr er danach zur Absicherung hinter dem Rollerfahrer her, bis die Polizei eintraf.

„Alkoholfahne bis nach Blumenthal“

„Der Autobahn-Ghostbuster hatte eine Alkoholfahne bis nach Blumenthal und unterzog sich einem freiwilligen Atemalkoholtest“, schreiben die Beamten. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille und führte zu einer Blutabnahme.

Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, denn ein Kennzeichen hatte sein Gefährt auch nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Selbst ein „Superheld sollte dies tunlichst vermeiden“

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich mit einem E-Scooter, alkoholisiert und ohne Licht auf die Autobahn zu begeben, „es sei denn, man ist ein Superheld – und selbst der sollte dies tunlichst vermeiden!“, beenden die Beamten ihren Bericht mit einem Augenzwinkern und doch ernsthaft.