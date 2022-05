Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer Kriminalität Polizei beschlagnahmt Drogen in Hannover Von dpa | 20.05.2022, 18:14 Uhr

Bei Kontrollen in der Innenstadt Hannovers hat die Polizei Drogen beschlagnahmt und mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Zwei 25 und 43 Jahre alte Männer seien bei dem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag jeweils beim Verkauf von Kokain erwischt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei ihnen aufgefundene Drogen und mutmaßliches Dealgeld wurden beschlagnahmt. Beide seien am Freitag in einem beschleunigten Verfahren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.