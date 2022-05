ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Verkehr Polizei beginnt mit großangelegter Kontrollaktion Von dpa | 05.05.2022, 10:17 Uhr

Die Polizei in Niedersachsen hat am Donnerstag mit einer großangelegten Verkehrskontrolle begonnen. Im Rahmen der länderübergreifenden Aktion „sicher.mobil.leben“ soll 24 Stunden lang auf die Gefahren von berauschtem Fahren aufmerksam gemacht werden, wie das Innenministerium mitteilte. Unter dem Motto „Fahrtüchtigkeit im Blick“ würden an 140 Orten Kontrollen durchgeführt. Zudem seien Präventionsaktionen geplant.