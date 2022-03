E-Scooter FOTO: Daniel Bockwoldt Kommunen Polizei: Auf Norderney erste E-Scooter als Einsatzfahrzeuge Von dpa | 30.03.2022, 14:02 Uhr | Update vor 23 Min.

Die niedersächsische Polizei testet auf der Nordseeinsel Norderney in einem bundesweiten Pilotprojekt erstmals den Einsatz von E-Scootern als Einsatzfahrzeuge. Die für die ostfriesische Insel zuständige Polizeidirektion Osnabrück übergab am Mittwoch im Fährhafen in Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) zwei E-Stehroller und zwei zugehörige, induktive Ladestationen an die Inselpolizisten. Die E-Scooter würden nun für ein Jahr „auf Herz und Nieren geprüft“, sagte der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann bei der Übergabe.