Verkehr Polizei achtet bei Kontrollwoche auf Ablenkung im Verkehr Von dpa | 09.10.2023, 17:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr will die Polizei in Bremen und Niedersachsen in dieser Woche insbesondere abgelenkte Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Die Polizeien der beiden Bundesländer beteiligen sich an der länderübergreifenden Kontrollwoche „Ablenkung im Straßenverkehr - Focus on the Road“, wie das Innenministerium in Hannover und die Polizei in Bremen auf Anfrage mitteilten. Im Rahmen der Kontrollwoche sind bis zum Sonntag etwa Schwerpunktkontrollen geplant. Hinter der Aktion steht das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“.