Forschungsschiff «Polarstern» Foto: Markus Rex/Alfred-Wegener-Instit Wissenschaft „Polarstern" läuft Dienstag aus: 14 Nachwuchsforscher dabei Von dpa | 29.08.2022, 12:45 Uhr

14 Nachwuchswissenschaftler reisen an Bord des Forschungsschiffs „Polarstern“ ab Dienstag von Bremerhaven nach Kapstadt in Südafrika. Zum vierten Mal begleiten junge Forscher die Crew bei einem sogenannten Nord-Süd-Atlantik-Training-Transekt, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Montag mitteilte. Die internationalen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollen bei der einmonatigen Reise Einblicke in die Meereswissenschaften erhalten.