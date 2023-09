Wetter Polarlichter leuchten über Teilen Deutschlands Von dpa | 25.09.2023, 09:58 Uhr | Update vor 15 Min. Polarlichter in Sachsen-Anhalt Foto: Cevin Dettlaff/dpa up-down up-down

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren in mehreren Bundesländern in Deutschland Polarlichter zu beobachten. Das Himmelsschauspiel sei unter anderem in Teilen Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Schleswig-Holsteins und Niedersachsens sichtbar gewesen, wie mehrere dpa-Reporter berichteten. Der Nachthimmel erstrahlte demnach in verschiedenen Farben wie Grün, Lila, Gelb und Rot. Insbesondere im ländlichen Bereich liessen sich die Lichter gut sehen.