Kultur Plattdeutschmonat dreht sich rund um den Garten Von dpa | 30.08.2023, 14:47 Uhr

Im anstehenden Plattdüütskmaant (Plattdeutschmonat) September zur Förderung der plattdeutschen Sprache dreht sich in Ostfriesland alles rund um den Garten. „Das Thema war ein Wunsch vieler Ostfriesen“, sagte die Leiterin des Plattdüütskbüros der Ostfriesischen Landschaft, Grietje Kammler, am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms in Aurich. Viele Ostfriesen hätten eigene Gärten und auch in Schulen und Kitas werde immer mehr gegärtnert. Um sich auch auf Plattdeutsch über Naturschutz und Gartenarbeit auszutauschen, sind nun in den kommenden Wochen Dutzende Veranstaltungen geplant, etwa Stände auf Wochenmärkten, Lesereisen in Schulen und Kitas sowie Plattdeutschkurse.