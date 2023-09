Initiative der Abfallwirtschaftsbetriebe Plastik im Biomüll: Niedersachsen kontrolliert ab sofort Biotonnen Von Jule Pinno | 19.09.2023, 19:26 Uhr Die falsche Mülltrennung kann mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro geahndet werden. Symbolfoto: dpa | Sina Schuldt up-down up-down

Oft werden Kaffeekapseln, Katzenstreu oder Asche fälschlicherweise im Biomüll entsorgt. Die Initiative „#WIRFUERBIO“ möchte, dass damit in Zukunft Schluss ist. Am 18. September begannen Kontrollen der Biotonnen in verschiedenen Landkreisen in Niedersachsen.