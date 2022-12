Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Plädoyers erwartet im Doppelmord-Prozess in Fischerhude Von dpa | 21.12.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess wegen eines Doppelmordes und eines versuchten Mordes in Fischerhude werden am Mittwoch (9.30 Uhr) am Landgericht Verden die Plädoyers erwartet. Dem 65-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, Ende Dezember 2021 in dem Künstlerdorf bei Bremen eine 73-jährige Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen zu haben. Weiter soll soll er einer 53-jährigen Besucherin der Familie in den Kopf geschossen haben. Die Frau überlebte.