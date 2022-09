Boris Pistorius Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Innenminister Pistorius: Unterbringung von Geflüchteten Herausforderung Von dpa | 03.09.2022, 08:49 Uhr

Zuletzt kamen wieder mehr Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen an. Innenminister Boris Pistorius will bei der Unterbringung nachbessern.