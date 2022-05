Trotz der Wahlschlappen der SPD in Schleswig-Holstein und zuletzt in Nordrhein-Westfalen blickt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zuversichtlich auf die Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober. „Ich gehe davon aus, dass ich auch nach dem 9. Oktober Innenminister sein werde“, erklärte der SPD-Politiker im Interview mit unserer Redaktion selbstbewusst.