Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Katastrophenschutz Pistorius sieht Harzer Waldbrandbekämpfung gut aufgestellt Von dpa | 14.07.2022, 15:07 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht den Harz gut auf mögliche Waldbrände vorbereitet. „Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte am Boden und in der Luft hat großartig funktioniert“, sagte er bei dem Besuch einer Waldbrandübung bei Altenau (Landkreis Goslar) am Donnerstag. Pistorius informierte sich im Rahmen seiner Sommerreise im Harz auch über die Bergrettung.