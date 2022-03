Boris Pistorius (SPD) FOTO: Demy Becker Innere Sicherheit Pistorius pocht auf mehr Zivil- und Katastrophenschutz Von dpa | 23.03.2022, 06:59 Uhr | Update vor 38 Min.

Bis Dienstag sind bereits mehr als 11.500 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen registriert worden. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Der niedersächsische Innenminister spricht von einer komplett neuen Sicherheitslage.