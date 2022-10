Boris Pistorius Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down Landesinnenminister Pistorius: neue Sicherheitslage nach Gas-Lecks Von dpa | 01.10.2022, 10:23 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius stellt sich nach den mutmaßlichen Anschlägen auf die Gaspipelines in der Ostsee auf eine verstärkte Gefährdungslage ein. „Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, bei denen wir es mit neuen Akteuren, möglicherweise aber auch mit neuen Zielen zu tun bekommen. Es geht nicht nur um Gaspipelines in der Ostsee, sondern auch um Erdgasspeicher oder neue Flüssiggasterminals, die aktuell in Niedersachsen und Schleswig-Holstein realisiert werden“, sagte der SPD-Politiker der „Süddeutschen Zeitung“.