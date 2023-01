Niedersachsens Innenminister Pistorius wird Verteidigungsminister Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Verteidigungsminister Pistorius: „Ich will die Bundeswehr stark machen“ Von dpa | 17.01.2023, 14:12 Uhr

Der künftige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will die Angehörigen der Bundeswehr bei der Modernisierung der Truppe „ganz eng“ mitnehmen. Der SPD-Politiker versicherte am Dienstag in Hannover, dass er sich vor die Soldatinnen und Soldaten stellen werde. Er übernehme das Amt sehr gern und wisse um dessen Bedeutung in schwierigen Zeiten. Die Aufgaben für die Truppe seien gewaltig. „Ich will die Bundeswehr stark machen“, betonte Pistorius.