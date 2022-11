Boris Pistorius (SPD) Foto: Moritz Frankenberg/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down Flüchtlinge Pistorius: Hohes Tempo beim Ausbau von Unterkünften Von dpa | 16.11.2022, 15:07 Uhr

Das Land Niedersachsen ist nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius mit großen Anstrengungen dabei, mehr Unterkünfte für Geflüchtete zu schaffen. „Wir sind in sehr hohem Tempo unterwegs, die Platzkapazitäten auszubauen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch des stark ausgelasteten Ankunftszentrums für Geflüchtete in Bad Fallingbostel-Oerbke. Aktuell stehe man bei knapp 12.000 Plätzen für Geflüchtete, Anfang des Jahres seien es 4900 gewesen. Bis Anfang nächsten Jahres sollen 15.000 Plätze bereitstehen.