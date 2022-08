Boris Pistorius Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Innenminister Pistorius: Gespräche über Gratis-Nahverkehr für Polizisten Von dpa | 29.08.2022, 12:12 Uhr

Niedersachsen Innenminister Boris Pistorius hat in der Frage nach kostenlosen Fahrten im Nahverkehr für Polizeibeamtinnen und -beamten ohne Uniform Gespräche angekündigt. „Wir schauen, was für welche Gruppen erreicht werden kann“, sagte der SPD-Politiker am Montag in Hannover. Die Gewerkschaft der Polizei hat eine entsprechende Forderung formuliert und argumentiert, dass auch Beamte, die keine Uniform tragen, für Sicherheit in Bus und Bahn sorgen könnten. Deshalb sollten sie sich künftig auch durch andere Merkmale als Polizeiangehörige erkennbar machen können.