Innenminister Pistorius: Flüchtlingskindern bei Traumabewältigung helfen Von dpa | 12.07.2022, 15:04 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat auf die Bedeutung von Hilfsangeboten für traumatisierte Flüchtlinge hingewiesen. „Gerade die Frage der Traumatisierung der geflüchteten Kinder ist eine, die uns beschäftigen muss“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch in der Landesaufnahmebehörde in Osnabrück. Die Zahl der Betroffenen werde steigen. Daher sei es von zentraler Bedeutung, dass das Land in seinen Einrichtungen alles Erdenkliche tun werde, um weitere Traumatisierungen von Kindern während ihres Aufenthaltes zu vermeiden.