Bundestag Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Russland Pistorius „entsetzt“ von Teilnahme Schröders bei Empfang Von dpa | 17.05.2023, 22:48 Uhr

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat fassungslos auf den Besuch von Altkanzler Gerhard Schröder bei einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland reagiert. „Ich war entsetzt“, sagte der Minister am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Neben Schröder hatte auch AfD-Chef Tino Chrupalla an dem Empfang am 9. Mai in Berlin teilgenommen.