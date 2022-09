Boris Pistorius (SPD) Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Innenministerium Pistorius: Brand- und Katastrophenschutz braucht mehr Geld Von dpa | 16.09.2022, 12:55 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius geht davon aus, dass der Brand- und Katastrophenschutz im Land künftig deutlich mehr Geld braucht. „Ich halte zukünftig - zusätzlich zu den bereits bestehenden Ansätzen - weitere Mittel in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro im Haushalt des Innenministeriums für notwendig“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Celle bei einem Besuch des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz. „Außerdem brauchen wir schlichtweg mehr Personal - auch das wird viel Geld kosten“, sagte er. Pistorius übergab dem Katastrophenschutz 18 neue Einsatzfahrzeuge im Wert von 2,8 Millionen Euro.