Tarife Pilotenstreik: Keine gestrichenen Flüge in Hannover und Bremen Von dpa | 19.10.2022, 11:08 Uhr

Die Flughäfen Hannover und Bremen werden weiter vom Pilotenstreik bei Eurowings verschont. Die Verbindungen nach Stuttgart und Palma de Mallorca blieben für Mittwoch bestehen, wie eine Flughafensprecherin in Bremen am Morgen sagte. Auch in Hannover waren nach den Daten der Flughafen-Homepage keine Eurowings-Flüge gestrichen.