Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Piepender Koffer: Polizei räumt ICE in Hannover Von dpa | 01.08.2023, 14:31 Uhr | Update vor 39 Min.

Wegen eines piependen herrenlosen Koffers hat die Bundespolizei einen Zug mit knapp 200 Fahrgästen in Hannover geräumt. Der Koffer befand sich am Dienstag in einem ICE von Berlin nach Köln, wie die Polizei mitteilte. Der Dauerton, der wie ein Wecker klang, hatte Reisende genervt. Sie hatten den Koffer aus der Gepäckablage genommen und in einen anderen Waggon gestellt. Der Zugchef hatte den Eigentümer des Koffers per Durchsage ausgerufen, es meldete sich jedoch niemand. Polizeiliche Recherchen und Videoauswertungen im Start- und Endbahnhof des Zuges brachten auch kein Ergebnis.