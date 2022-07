ARCHIV - Anja Piel spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down DGB-Vorständin Piel: „Frieren oder dicke Pullover verantwortungslos“ Von dpa | 12.07.2022, 10:34 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht die Diskussion über eine Absenkung der Raumtemperatur am Arbeitsplatz kritisch. Pauschale Verringerungen seien problematisch, denn die Tätigkeiten und Betriebe unterschieden sich stark, sagte Vorständin Anja Piel am Dienstag. „Es ist und bleibt Aufgabe der Arbeitgeber, individuelle Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und daraus wirksame Instrumente abzuleiten, um menschenwürdige und gesunde Arbeit zu garantieren.“ Die Bedingungen in Büros, Werkstätten oder großen Werkshallen seien sehr verschieden - und Firmen müssten auch die energetische Sanierung von Gebäuden voranbringen. „Beschäftigten Frieren oder dicke Pullover zu verordnen, ist verantwortungslos.“