Photovoltaikanlage an JVA Uelzen eingeweiht

Eine Photovoltaikanlage an der Justizvollzugsanstalt Uelzen ist als Pilotprojekt des Landes Niedersachsen eingeweiht worden. „Strom ist notwendig, um die Sicherheit im Vollzug zu gewährleisten. Es liegt nahe, dass sich der Justizvollzug deshalb maßgeblich einbringt, um eine krisenfeste und nachhaltige Energieversorgung in der Fläche zu sichern“, sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) am Montag.