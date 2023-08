Fehlende Lehrkräfte Philologenverband: Unterrichtsversorgung jahrelang gefährdet Von dpa | 15.08.2023, 14:44 Uhr | Update vor 28 Min. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Unterrichtsversorgung an niedersächsischen Schulen ist in den kommenden Jahren nach Einschätzung des Philologenverbandes gefährdet. Es gebe ein ernsthaftes Demografie-Problem bei den Lehrkräften, sagte Christoph Rabbow, Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen am Dienstag in Hannover. „Die nächsten fünf Jahre haben wir noch einen relativ guten Bestand an Lehrkräften, dann gehen viele Lehrkräfte in den Ruhestand“, sagte er.