Gesundheitsminister Philippi verteidigt geplante Klinikumwandlung in Norden Von dpa | 22.06.2023, 11:36 Uhr

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi hat die geplante Klinikumwandlung in Norden in Ostfriesland verteidigt. In der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion wies der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag unter anderem auf gesunkene Patientenzahlen in der Klinik hin. 2018 lag die Patientenzahl dort noch bei rund 7200, in diesem Jahr nach einer Hochrechnung voraussichtlich bei nur noch 3700.