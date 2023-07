Krankenhaus Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ethikkommission Pflegekräfte in Regelung zu Sterbehilfe einbinden Von dpa | 06.07.2023, 08:28 Uhr

Vor der Abstimmung des Bundestags über Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe hat die niedersächsische Ethikkommission für Berufe in der Pflege angeregt, die Pflegekräfte eng in die Regelung einzubinden. Es seien überwiegend Pflegekräfte, die mit dem Todeswunsch von Patientinnen und Patienten zuerst konfrontiert seien, teilte die Ethikkommission am Donnerstag mit. „Pflegende müssen ihre Rechte und Pflichten in diesem Bereich kennen, um im Einklang mit dem pflegerischen Ethos professionell und verantwortlich handeln zu können“, betonte Henrikje Stanze, Mitglied der Ethikkommission und Professorin für Pflegewissenschaften an der Hochschule Bremen.