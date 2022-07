ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Ermittlungen Pflegehelfer soll schwerstbehinderte Frau vergewaltigt haben Von dpa | 06.07.2022, 08:04 Uhr

Ein 34 Jahre alter Pflegehelfer soll in einem Seniorenheim eine schwerstbehinderte Bewohnerin vergewaltigt haben. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Darüber hatte zuerst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Der 34-Jährige soll während der Nachtwache im Februar die Tat begangen haben. Es gibt den Ermittlern zufolge eine Zeugenaussage der Geschädigten sowie DNA-Spuren. Der Verdächtige habe die Hilfsbedürftigkeit der Bewohnerin ausgenutzt, sagte die Sprecherin. Er müsse in Untersuchungshaft, weil Wiederholungsgefahr bestehe. Dies hätten die Ermittlungen gegeben.