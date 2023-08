Pflegeberufe Pflege soll attraktiver werden Von dpa | 22.08.2023, 17:09 Uhr | Update vor 24 Min. Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Angesichts der angespannten Lage in der Pflege wollen Niedersachsens Landesregierung und die Branche gemeinsam nach Wegen zur Entlastung suchen. Vier Jahre nach dem Beginn der sogenannten Konzertierten Aktion Pflege Niedersachsen (KAP.Ni) kündigte Sozialminister Andreas Philippi (SPD) am Dienstag an, noch in diesem Jahr sollten ein Projekt zum Bürokratieabbau entwickelt, eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle eingeführt und das Angebot an Kurzzeitpflege dank neuer Rahmenbedingungen ausgeweitet werden. „Es geht darum, die Attraktivität des Berufes zu steigern“, sagte Philippi.