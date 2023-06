Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Einbrüche Pflanzenschutzmittel aus Märkten gestohlen: Diebe geschnappt Von dpa | 23.06.2023, 14:45 Uhr

Nach Einbrüchen in Agrarmärkte in ganz Deutschland ist eine bundesweit aktive Diebesbande geschnappt worden. Sie soll vor allem Pflanzenschutzmittel in Niedersachsen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen gestohlen und dann im Ausland weiterverkauft haben. Gegen die internationale Gruppe war bereits seit März ermittelt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Ermittlungserfolg gelang der Polizei in Osnabrück und im Emsland.