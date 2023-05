Rückreiseverkehr Foto: Lars Penning (klemmer)/dpa up-down up-down Feiertage Pfingsten: Reger Rückreiseverkehr am Montag Von dpa | 29.05.2023, 16:17 Uhr

In Niedersachsens Ausflugsgebieten haben Touristen auch am Pfingstmontag den Sonnenschein genossen - nur die Rückfahrt wurde für manche zur Geduldsprobe. Polizeistationen an den Autobahnen meldeten überall einen regen Rückreiseverkehr.