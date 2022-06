ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Verkehr Pfingst-Reisewelle rollt: Viele Staus in Niedersachsen Von dpa | 03.06.2022, 16:46 Uhr

Für viele Pfingsturlauber hat die Reise am Freitag mit einem Stau auf der Autobahn begonnen. In Niedersachsen mussten vor allem auf der A1 in Richtung Norden lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Dort staute sich der Verkehr etwa im Hamburger Großraum zwischen der Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld und der Anschlussstelle Ahrensburg zeitweise auf mehr als 25 Kilometer, wie der ADAC mitteilte.