Tierschutz-Beauftragte Pferdehaltung rückt Tierwohl zunehmend in den Fokus Von dpa | 30.06.2022, 07:50 Uhr

Die Haltung von Pferden hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert. „Früher erkannte man Pferdeställe und Reitanlagen daran, dass draußen Pferdeanhänger standen. Heute sieht man es daran, dass draußen Pferde sind“, sagt die Tierschutz-Beauftragte der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), dem Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht, Christiane Müller. Ihr zufolge ist freies Bewegungsangebot einer der wichtigsten Faktoren für tiergerechte Pferdehaltung. Pferde liebten Licht, Luft, Bewegung und Sozialkontakte, erklärt die bundesweit tätige Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und -sport aus Westerau in Schleswig-Holstein. „Wenn sie das in ihrer Haltung - egal in welcher Haltungsform - vorfinden, dann sind sie zufrieden, ausgeglichen und entspannt.“