Region Hannover Pferd stürzt auf Reiterin: 25-Jährige in Lebensgefahr Von dpa | 09.05.2023, 06:13 Uhr

Eine junge Reiterin ist in Isernhagen in der Region Hannover von ihrem Pferd gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 25-Jährige war mit anderen Reitern am Montagabend auf einem Feldweg unterwegs, als die Tiere plötzlich scheuten, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie fiel von ihrem Pferd, das wenige Sekunden später auf sie stürzte. Die Frau blieb nicht ansprechbar am Boden liegen und kam ins Krankenhaus. Die anderen Reiter wurden nicht verletzt.