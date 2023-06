Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Untersuchungen Pferd auf Göttinger Koppel erschossen: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 27.06.2023, 16:32 Uhr

Ein Pferd ist in Göttingen durch einen Schuss in den Hals getötet worden. Der etwa 16 Jahre alte Wallach sei verblutet, Hinweise auf mögliche Täter gebe es bislang noch nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat bereits vor mehreren Tagen zwischen Samstag (17. Juni) und Sonntag (18. Juni). Vor einer Veröffentlichung sollte aber Klarheit zu den Untersuchungsergebnissen vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.