Landkreis Emsland Pedelecfahrer mit 2,7 Promille unterwegs Von dpa | 02.04.2023, 10:42 Uhr

Ein Pedelecfahrer ist mit 2,7 Promille Alkohol im Blut im Emsland unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den betrunkenen 35-Jährigen am Samstag in Lathen. Der Mann war in Schlangenlinien die Straße entlang gefahren und den Beamten aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der aggressive 35-Jährige kam zunächst zur Blutentnahme ins Krankenhaus und dann zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.