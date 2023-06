Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Pedelec-Unfall: 74-jähriger schwer verletzt, Akku explodiert Von dpa | 07.06.2023, 06:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Messingen (Landkreis Emsland) ist am Dienstag ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Außerdem explodierte durch die Folgen des Unfalles ein Ersatzakku des Pedelecs. Laut Polizeiangaben von Dienstagabend missachtete der Radfahrer die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin und stieß mit ihrem Wagen zusammen. Einsatzkräfte versorgten den schwer verletzten Mann noch vor Ort. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht.